ПЦУ просит Вселенского патриарха лишить кирилла престола

КИЕВ. 26 мая. УНН. Архиерейский собор Православной церкви Украины принял обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных церквей с просьбой привлечь к ответственности за духовные преступления главу российской православной церкви кирилла гундяева, пишет УНН.

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"Архиерейский собор попросил Предстоятеля обратиться к Вселенскому патриарху и предстоятелям поместных церквей относительно привлечения российского патриарха кирилла к канонической ответственности и лишению его Патриаршего престола", - говорится в сообщении ПЦУ по итогам заседания Собора 24 мая.

Детали

Как отметили в ПЦУ, духовенство просит лишить кирилл престола "за распространение еретического этнофилетического учения на основе идеологии "русского мира", предоставление "благословения" российским войскам на войну в Украине, которая продолжает причинять разрушения и многочисленные жертвы, а также провоцирование схизмы в церкви, в частности из-за создания на канонической территории Александрийского Патриархата "епархий РПЦ".

Также Собор поддержал прекращение поминовения в диптихе имени главы московского патриархата кирилла гундяева "в связи с его одобрением российской агрессии против Украины, а также пропагандой идеологии "русского мира", подпадающей под определение ереси этнофилета".

Дополнение

ПЦУ образовала свой монастырь в Киево-Печерской Лавре. Эпифаний обратится к правительству относительно помещения.