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Вторжение рф в Украину: в ЕС одобрили расширение мандата Евроюста для сохранения доказательств военных преступлений

Вторжение рф в Украину: в ЕС одобрили расширение мандата Евроюста для сохранения доказательств военных преступлений

КИЕВ. 26 мая. УНН. Совет ЕС одобрил расширение мандата Евроюста для сбора и сохранения доказательств в рамках расследования военных преступлений, совершенных во время войны рф против Украины, сообщили в евроинституции, пишет УНН.

Цитата

"Чтобы помочь обеспечить ответственность за преступления, совершенные в Украине, Совет ЕС (25 мая - ред.) принял новые правила, позволяющие Евроюсту сохранять, анализировать и хранить доказательства основных международных преступлений, включая военные преступления, преступления против человечности и геноцид", - указано в сообщении.

Детали

Документ, как указано, должен быть подписан Европейским парламентом и Советом ЕС 30 мая и немедленно опубликован в Официальном журнале ЕС. Он вступит в силу на следующий день после его опубликования.

Новые правила позволят Евроюсту:

  • хранить доказательства, связанные с военными преступлениями, включая спутниковые изображения, фотографии, видео, аудиозаписи, профили ДНК и отпечатки пальцев;
  • обрабатывать и анализировать эти доказательства в тесном сотрудничестве с Европолом и обмениваться информацией с соответствующими национальными и международными судебными органами, включая Международный уголовный суд.

"С начала агрессивной войны рф против Украины многочисленные сообщения из Украины, к сожалению, указывают на то, что преступления против человечности и военные преступления совершены и совершаются в Украине", - указали при этом в евроинституте.

Ранее

В начале марта все государства-члены ЕС вместе с другими государствами-партнерами решили коллективно передать дело о ситуации в Украине в Международный уголовный суд. В Совете ЕС на уровне министров юстиции и внутренних дел 4 марта министры призвали Евроюст в полной мере выполнять свою координирующую роль и, при необходимости, быть доступным Прокурору Международного уголовного суда.

Кроме расследования прокурора МКС, Генеральная прокуратура Украины приступила к расследованию, а власти нескольких государств-членов начали расследование на уровне стран. Совместная следственная группа также была создана судебными органами Литвы, Польши и Украины при поддержке Евроюста и с участием прокуратуры МКС.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Украина, военные преступления, война
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