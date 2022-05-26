Данилов о Крымском мосте: украинские военные должны решить, существует ли способность его уничтожить

КИЕВ. 26 мая. УНН. Украинские военные должны решить, есть ли способность уничтожить Крымский мост. Об этом сообщил секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Украины Алексей Данилов, передает УНН.

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«Крымский мост» – объект российской инфраструктуры, через которую осуществляется обеспечение сил агрессора, украинские военные должны решить, существует ли способность его уничтожить», - написал Данилов в Twitter.

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Советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив сообщал, что судьба Крымского моста уже решена. Он обязательно будет разрушен – это только вопрос времени.

В конце апреля Алексей Данилов заявлял, как только будет возможность уничтожить мост – это сделают.