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Данилов о Крымском мосте: украинские военные должны решить, существует ли способность его уничтожить

Данилов о Крымском мосте: украинские военные должны решить, существует ли способность его уничтожить

Алексей Данилов

КИЕВ. 26 мая. УНН. Украинские военные должны решить, есть ли способность уничтожить Крымский мост. Об этом сообщил секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Украины Алексей Данилов, передает УНН.

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«Крымский мост» – объект российской инфраструктуры, через которую осуществляется обеспечение сил агрессора, украинские военные должны решить, существует ли способность его уничтожить», - написал Данилов в Twitter.

Дополнение

Советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив сообщал, что судьба Крымского моста уже решена. Он обязательно будет разрушен – это только вопрос времени.

В конце апреля Алексей Данилов заявлял, как только будет возможность уничтожить мост – это сделают.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Россия, Украина, война, Крымский мост
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