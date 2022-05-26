В Укрзализныце предлагают российским матерям бесплатно приехать за телами оккупантов

КИЕВ. 26 мая. УНН. Укрзализныця предлагает матерям погибших российских солдат бесплатные билеты, чтобы забрать тела своих сыновей. Об этом в интервью изданию Meduza рассказал глава Укрзализныци Александр Камышин, передает УНН.

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«Добавились новые виды деятельности. Например, до войны мы не занимались хранением тел российских военных. Сейчас у нас 270 мертвых российских солдат — в вагонах-рефрижераторах в разных городах, где велись и ведутся активные боевые действия. Русские кидают своих на полях боя, а мы каждый день сжигаем 100 литров солярки на вагон, для того чтобы эти тела хранить — чтобы поддерживать в рефрижераторах температуру. Если русским тела их солдат не нужны, мы же не можем их просто взять и выбросить? Мы к русским мертвым относимся лучше, чем они к нам живым», - рассказал Камышин.

Детали

Глава УЗ отметил, что ждут пока российская власть, российские матери заберут эти тела.

«Но пока таких обращений не было. Возможно, потому что в россии провал с информацией, многие матери даже не знают о том, что их дети поехали воевать. Мы готовы бесплатные билеты дать тем российским матерям, которые приедут забирать тела своих детей. Сделаем все бесплатно: довезем-отвезем, отдадим. Нам чужого не надо», - сказал Камышин.

Дополнение

СБУ выложила перехват разговора, в котором говорится, что российские матери напуганы масштабами потерь и хотят во что бы то ни стало забрать сыновей с войны в Украине.