россия все еще хочет захватить Киев - Кличко

КИЕВ. 26 мая. УНН. россия все еще хочет захватить Киев, заявил мэр столицы Виталий Кличко на беседе о войне в Украине во время Всемирного экономического форума в Давосе, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По словам Кличко, которого цитирует телеканал, "россия планирует захватить всю Украину, ее главной целью является столица – Киев". Кличко заявил, что "понятно, что россия проводит не спецоперацию, а геноцид в Украине".

Он предупредил, что Украина защищает не только суверенитет, но и всех единомышленников. "Мы защищаем не только наши семьи, мы защищаем всех вас. Мы защищаем вас, потому что у нас одинаковые ценности", – сказал Кличко.

Война представляет опасность для Европы и всего мира, заявил мэр Киева. Он призвал других лидеров к "быстрым решениям" по отправке Украине большего количества оборонительного оружия, которое, по его словам, им нужно срочно.

Ранее

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко указал, что пока не зафиксировано скопление российских войск на границе Украины с беларусью, однако угроза атаки на Киев и Чернигов в будущем до сих пор есть.