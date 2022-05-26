путину нельзя позволять диктовать условия мира - канцлер ФРГ

КИЕВ. 26 мая. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в четверг, что "отключить" "империалистические" цели президента россии владимира путина невозможно, однако путину нельзя позволять диктовать условия мира, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

В своем заключительном слове на Всемирном экономическом форуме в Давосе Олаф Шольц сказал, что нельзя игнорировать "ужасы" в Украине. "Это не дает нам спать ночью… распространится ли это за пределы Украины?", - отметил он.

Он сказал, что путин будет серьезно вести мирные переговоры только в том случае, если его армия не сможет сломать украинские оборонные силы, при этом ни Украина, ни Европейский Союз не примут мир, продиктованный путиным.

При этом Шольц заявил, что НАТО "не станет участником этой войны", поскольку это поставит ядерные государства друг против друга. Он добавил, что Германия будет приветствовать Швецию и Финляндию в НАТО с "раскрытыми объятиями".

Ранее Шольц говорил о влиянии войны на международное сообщество, подчеркнув, что "мы не можем позволить путину выиграть эту войну, и я твердо верю, что он ее не выиграет". Он добавил, что его страна всегда будет готова защищаться в свете действий россии.

Дополнение

Комментарии Шольца прозвучали после того, как Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике высказывания Генри Киссинджера после того, как бывший госсекретарь США предложил Украине согласиться отказаться от большей части Донбасса и Крыма, отмечает телеканал. Зеленский сравнил взгляды Киссенджера с умиротворением нацистской Германии в 1938 году.