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В Минэнерго объяснили заявление Зеркаль о давлении на Будапешт с помощью нефтепровода «Дружба»

В Минэнерго объяснили заявление Зеркаль о давлении на Будапешт с помощью нефтепровода «Дружба»

Николай Колесник

КИЕВ. 26 мая. УНН. В Министерстве энергетики Украины дали разъяснение относительно громкого заявления советницы министра Елены Зеркаль о давлении на Венгрию с помощью нефтепровода «Дружба». Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник подчеркнул, что Украина является надежным партнером для ЕС в предоставлении услуг транзита природного газа и нефти для стран Восточной и Центральной Европы, передает УНН.

Цитата

«Мы должны быть ориентированы в первую очередь на собственные возможности в добыче. Его развитие – это только вопрос времени. Наша задача как государства - помочь бизнесу для начала возобновить добычу до уровня конца февраля, когда начались активные боевые действия. В то же время, чрезвычайно важным для нас является обеспечение выполнения своих обязательств как по транзиту газа в страны Европы – что мы обеспечиваем даже несмотря на оккупацию российскими войсками ГВС «Сохрановка», так и транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» для нужд Венгрии, Словакии, Чехии и других стран ЕС», - отметил Колесник.

Контекст

Чрезвычайный и полномочный посол, советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что в Венгрию идет отдельная нить нефтепровода «Дружба», который может стать рычагом влияния на страну.

«В руках Украины есть замечательный рычаг — это нефтепровод «Дружба». Даже если мы очень ценим отношения со Словакией, также получающей нефть через «Дружбу», в Венгрию идет отдельная нить. Было бы очень кстати, если бы с ним что-нибудь случилось»,— отметила советница министра энергетики.

Источник: УНН
Теги: Украина, Венгрия, нефтепровод
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