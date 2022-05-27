Белый дом ожидает минимального влияния дефолта россии на американскую и мировую экономику

КИЕВ. 27 мая. УНН. Белый дом ожидает минимального влияния на США и мировую экономику от потенциального дефолта россии, на фоне того, как Вашингтон решил не продлевать действие генеральной лицензии, позволявшей рф обслуживать внешний долг. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Reuters.

Цитата

"Мы ожидаем, что влияние на США и мировую экономику будет минимальным, учитывая, что россия уже была финансово изолирована. При этом министерство финансов продолжает мониторинг и ведет беседы с мировым финансовым сообществом", – заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Детали

Соединенные Штаты подтолкнули россию ближе к пределу исторического дефолта, не продлив ее лицензию на выплаты владельцам облигаций, на фоне того, как Вашингтон усиливает давление после нападения россии на Украину.

Этот отказ позволил россии продолжать выплаты государственного долга, но теперь, вероятно, дефолт неизбежен по крайней мере по некоторым ее международным облигациям на сумму 40 миллиардов долларов, пишет Reuters.

Отмечается, что западные санкции, введенные после 24 февраля, и контрмеры со стороны москвы усложнили перемещение денег через границу, однако россия пыталась продолжать платить держателям облигаций.

Напомним

Минфин США не продлил лицензию, позволяющую россии обслуживать внешний долг. Срок действия лицензии истек в среду, 25 мая, в 07:01 по киевскому времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что означает дефолт россии для Украины: объясняет экономист