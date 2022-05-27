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Джонсон предложил Украине создать альтернативный Евросоюзу альянс – СМИ

Джонсон предложил Украине создать альтернативный Евросоюзу альянс – СМИ

КИЕВ. 27 мая. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать политический, экономический и военный альянс, который станет альтернативой Европейскому Союзу. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на собственные источники, информирует УНН.

Детали

По данным издания, Джонсон впервые озвучил эту идею на встрече с Зеленским в Киеве 9 апреля. Как отметили, британский премьер-министр считает, что в альтернативный альянс должны войти страны, "объединенные недоверием к Брюсселю, а также реакцией Германии на военную агрессию россии", а именно: Украина, Великобритания, Польша, Эстония, Латвия, Литва и Турция. 

По замыслу Джонсона, это должен быть союз государств, которые решительно защищают национальный суверенитет, придерживаются либерального подхода к экономике и готовы проявлять максимально непримиримую позицию относительно военной угрозе со стороны москвы.

Напомним

19 мая Борис Джонсон объявил о новом пакете помощи  для Украины на 1,3 млрд фунтов. Также премьер-министр Великобритании заявил, что удвоит усилия для того, чтобы обеспечить Украину жизненно важными продуктами питания и гуманитарной помощью.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания, Борис Джонсон
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