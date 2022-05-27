Запад обдумывает разрешение российским олигархам откупиться от санкций за восстановление Украины - AP

КИЕВ. 27 мая. УНН. Западные союзники рассматривают вопрос о том, разрешить ли российским олигархам откупиться от санкций, а деньги использовать для восстановления Украины, со ссылкой на чиновников, знакомых с этим вопросом, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд предложила эту идею на встрече министров финансов G7 в Германии на прошлой неделе. По словам одного чиновника, Фриланд подняла этот вопрос после того, как олигархи поговорили с ней об этом.

Чиновник сказал, что украинцы были в курсе обсуждений. Он добавил, что Западу на пользу, чтобы видные олигархи отмежевались от президента россии владимира путина и и в то же время обеспечивали финансирование Украины.

Предложение было поднято в контексте предоставления Украине дополнительных денег и того, как замороженные средства и активы олигархов могут быть источником финансирования.

Пока это только идея, сказал чиновник, но западные союзники проявили интерес.

Чиновники ЕС уже говорили о необходимости поиска новых способов конфискации активов и предоставления денег Украине. Новое предложение, как указано, может помочь устранить юридические препятствия для властей в таких странах, как Германия, где планка конфискации замороженных активов очень высока. Добровольно отказавшись от части своего состояния за границей, олигархи избавили бы западных правительств от возможного конфуза из-за отказа их собственных судов.

Дополнение

Западные страны ввели ряд санкций против олигархов в ответ на вторжение россии в Украину. Многие их многомиллиардные состояния связаны с Западом, от инвестиций в стартапы Силиконовой долины до футбольных команд британской премьер-лиги.

Бывший владелец "Челси" Роман Абрамович, попавший под санкции из-за связи с путиным, заявил, что чистая выручка от продажи футбольной команды будет передана жертвам войны в Украине. Соглашение по продаже футбольного клуба затянулось, поскольку британское правительство следит за тем, чтобы Абрамович не получил выгоду от принудительной продажи.

Исследование российских олигархов, опубликованное в 2017 году Национальным экономическим бюро США, показало, что до 800 миллиардов долларов богатые россияне держат в Великобритании, Швейцарии, на Кипре и в других оффшорных банковских центрах.

Удары по олигархам также влияют на путина, и не только потому, что это может уменьшить его поддержку со стороны финансово привилегированных россиян, отметил бывший офицер ЦРУ Алекс Финли, отслеживающий влияние санкций на российских олигархов.

"Многие из этих ребят — его кошелек", — сказал Финли о российских олигархах. "Они помогают отмывать его деньги, отмывают собственные деньги, а яхты и другие активы — это места для хранения этих денег", - добавил он.