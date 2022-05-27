CNN: эксперты обвиняют россию в намерении уничтожить украинский народ

КИЕВ. 27 мая. УНН. россия совершает зверства, направленные на уничтожение украинского народа. Есть серьезный и неизбежный риск геноцида в Украине, отмечают эксперты и подкрепляют свои слова списком доказательств. Редакции CNN предоставили копию первого независимого отчета об обвинении рф в геноциде украинцев, пишет УНН.

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"Мы привлекли ведущих юридических экспертов со всего мира, которые затем собрали все доказательства, и пришли к выводу, что российская федерация несет ответственность за нарушение Конвенции о геноциде в Украине. Это очень тщательное и детальное исследование широких доказательств. Пока мы видели, что эта война геноцидная по своей природе с точки зрения способа ее ведения. Это очень, очень понятно", – сказал Азим Ибрагим из Института стратегии и политики.

Детали

Отчет, подготовленный Институтом стратегии и политики New Lines (США) и Центром прав человека Рауля Валленберга (Канада), подписали более 30 ведущих ученых юристов и экспертов по геноциду. После публикации авторы разошлют копии в парламенты, правительства и международные организации по всему миру, пишет CNN.

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В отчете прямо обвиняют москву, в том числе высших должностных лиц рф, в подстрекательстве к геноциду и заложении базы для грядущего геноцида. Как доказательства приводят речи российского диктатора владимира путина, который заявил, что Украина "не имеет права на существование как независимого государства" и дегуманизирующие изречения руководства рф об украинцах, как о "подчиненных" и "грязных зверях", и Украине как "нацистского государства".

Кроме того, эксперты в отчете упомянули о задокументированных убийствах и расстрелах в Буче, Старом Быкове, а также в Сумской и Черниговской областях, умышленных нападениях оккупантов рф на убежища, пути эвакуации и учреждения здравоохранения, а также неизбирательные цели и бомбардировки жилых районов, изнасилования, кражи зерна и принудительные депортации в россию.

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В одной из последних частей отчета группа сравнивает события в Украине с резней в Сребренице 1995 года, призывая мир действовать, пока не стало слишком поздно.

"У нас нет времени, мы считаем, что существует очень серьезный риск геноцида. Каждая страна, подписавшая Конвенцию о геноциде, это 151 страна, включая российскую федерацию, должна сделать все возможное, чтобы это прекратить, иначе она также нарушит конвенцию", – призвал Ибрагим.

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