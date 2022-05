"Крокодилу-путину нельзя доверять": Джонсон призвал партнеров передать Украине больше РСЗО

КИЕВ. 27 мая. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал партнеров поставлять в Украину больше ракетных систем залпового огня (РСЗО) для борьбы с российскими войсками и победы над "крокодилом-путиным". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Джонсон призвал мир к дальнейшей военной поддержке Украины в борьбе с российскими войсками. Он отметил, что ей необходимо передать больше наступательного вооружения, в частности, реактивных систем залпового огня.

Цитата

"Как можно договариваться с крокодилом, если он съел половину вашей левой ноги? Этому парню (президенту рф владимиру путину – ред.) совсем не стоит доверять", – сказал Джонсон.

"How can you deal with a crocodile when it's in the middle of eating your left leg?"



