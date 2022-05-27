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"Крокодилу-путину нельзя доверять": Джонсон призвал партнеров передать Украине больше РСЗО

"Крокодилу-путину нельзя доверять": Джонсон призвал партнеров передать Украине больше РСЗО

КИЕВ. 27 мая. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал партнеров поставлять в Украину больше ракетных систем залпового огня (РСЗО) для борьбы с российскими войсками и победы над "крокодилом-путиным". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Джонсон призвал мир к дальнейшей военной поддержке Украины в борьбе с российскими войсками. Он отметил, что ей необходимо передать больше наступательного вооружения, в частности, реактивных систем залпового огня.

Цитата

"Как можно договариваться с крокодилом, если он съел половину вашей левой ноги? Этому парню (президенту рф владимиру  путину – ред.) совсем не стоит доверять", – сказал Джонсон.

Напомним

По данным СМИ, Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать политический, экономический и военный альянс, который станет альтернативой Европейскому Союзу.

Источник: УНН
Теги: Украина, Борис Джонсон
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