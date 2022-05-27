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"Виновных должны привлечь к ответственности": глава МИД Северной Македонии посетил Ирпень

"Виновных должны привлечь к ответственности": глава МИД Северной Македонии посетил Ирпень

КИЕВ. 27 мая. УНН. Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 27 мая прибыл в Украину и посетил разрушенный Ирпень (Киевская область). По его словам, все виновные в ударах по гражданскому населению должны быть привлечены к ответственности. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на сообщение Османи в Twitter.

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"Опустошение, которое я увидел в Ирпене, не передать словами. Нацеливание на гражданских лиц является военным и совершенно неприемлемым. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Детали 

Также он поддержал Украину в стремлении к защите ценностей свободы и демократии.

"Северная Македония решительно поддерживает справедливое дело украинского народа", – заметил Османи.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве делегацию Конгресса во главе с лидером меньшинства в Сенате США Митчем Макконнеллом.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией, Македония
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