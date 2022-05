"Виновных должны привлечь к ответственности": глава МИД Северной Македонии посетил Ирпень

КИЕВ. 27 мая. УНН. Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 27 мая прибыл в Украину и посетил разрушенный Ирпень (Киевская область). По его словам, все виновные в ударах по гражданскому населению должны быть привлечены к ответственности. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на сообщение Османи в Twitter.

Цитата

"Опустошение, которое я увидел в Ирпене, не передать словами. Нацеливание на гражданских лиц является военным и совершенно неприемлемым. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

The devastation witnessed tdy in #Irpin is beyond words. Targeting civilians is a war crime and totally unacceptable. The perpetrators must be held accountable. @DmytroKuleba pic.twitter.com/McyF8TCT7Z