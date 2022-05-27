Украина и Северная Македония исключают наличие конфликта в вопросе вступления стран в ЕС

КИЕВ. 27 мая. УНН. Власти Северной Македонии полностью поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС и не соглашаются с теми, кто пытается противопоставить украинскую заявку и процесс интеграции их страны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Во-первых, Буяр подтвердил, что Северная Македония полностью поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в ЕС на июньском саммите Европейского Союза и не соглашается с теми, кто пытается противопоставить украинскую заявку и процесс интеграции Македонии. Мы с Буяром отвергаем тот факт, что есть определенный конфликт, что пока не будут сделаны следующие шаги в европейской интеграции Северной Македонии, нельзя давать статус кандидата Украине", - сказал министр.

Детали

Во-вторых, он сообщил, что договорился с коллегой работать каждый по своей линии со скептиками в Европейском Союзе, а также с партнерами и друзьями, искренне поддерживающими европейскую интеграцию стран для того, чтобы преодолеть имеющиеся препятствия и чтобы обе страны двигались вперед на этом треке.

«Украина полностью поддерживает членство Северной Македонии в Европейском Союзе и желает нашей дружественной стране как можно быстрее войти в состав этого объединения», - добавил Кулеба.

Напомним

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее высказал мнение, что вероятность того, что Украина вскоре станет кандидатом в члены Евросоюза, невелика. В частности, по его словам, это «было бы несправедливо» по отношению к странам Западных Балкан, которые гораздо дольше ждали кандидатства на вступление в ЕС.

По сообщениям, Греция и Кипр поддерживают членство Украины в ЕС, но выступают против ускорения этого процесса, как предложили несколько восточноевропейских стран. В этом контексте они упоминают о евростремлениях Западных Балкан.

В ответ в Министерстве иностранных дел назвали несправедливым привязывать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС к прогрессу в интеграции Западных Балкан.