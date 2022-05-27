Саммит ЕС официально созвали: в центре внимания - Украина, ожидается участие Зеленского

КИЕВ. 27 мая. УНН. Президент Европейского совета Шарль Мишель официально созвал саммит ЕС на 30-31 мая. В центре внимания - Украина и влияние развязанной рф войны, в том числе поиск путей для украинского экспорта продовольствия на фоне блокады рф портов, пишет УНН.

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"Мы собираемся на специальное заседание Европейского совета 30-31 мая, чтобы продолжить наши обсуждения относительно Украины, энергетики, продовольственной безопасности и обороны. (...) Мы рассмотрим ситуацию в Украине на нашем первом рабочем заседании, и Президент Зеленский присоединится к нам по видеосвязи в начале этой дискуссии", - говорится в обнародованном в пятницу письме-приглашении главы Евросовета Мишеля.

Детали

Как указал глава Евросовета, одной из насущных задач блока является помощь украинскому государству вместе с международными партнерами в удовлетворении его потребностей в ликвидности. "Мы также обсудим, как лучше организовать нашу поддержку восстановления Украины, поскольку восстановление страны потребует больших глобальных усилий", - отметил Мишель.

Он подчеркнул: Украина демонстрирует невероятное мужество и достоинство перед лицом российской агрессии и зверств. "С самого первого дня мы непоколебимы в нашей гуманитарной, финансовой, военной и политической поддержке украинского народа и его руководства. Мы продолжим оказывать давление на россию. Наше единство всегда было нашим сильнейшим активом. Это остается нашим руководящим принципом", - подчеркнул глава Евросовета.

Он также указал, что военная агрессия россии является риском серьезных последствий для глобальной продовольственной безопасности. Цены на продовольствие подскочили, и во многих частях света сталкиваются с серьезным риском голода и дестабилизации.

"На встрече мы обсудим конкретные способы помочь Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию с использованием инфраструктуры ЕС. Мы также увидим, как лучше координировать многосторонние инициативы по этому поводу", - отметил Мишель.

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Еще одной темой для обсуждения на саммите станет вопрос энергетики, в том числе о высоких ценах, которые сильно бьют по домохозяйствам и предприятиям в ЕС. "Мы должны ускорить наш энергетический переход, если хотим поскорее покончить с зависимостью от российских ископаемых видов топлива. Имея наши решения, принятые в Версале, мы обсудим лучшие способы продвижения вперед", - считает еврочиновник.

Глава Евросовета отметил, что война россии против Украины еще больше укрепила стремление к сильной и скоординированной европейской обороне. "В марте мы поручили Еврокомиссии в сотрудничестве с Европейским оборонным агентством провести анализ пробелов в оборонных инвестициях и предложить любые дальнейшие инициативы по укреплению европейской оборонной промышленной и технологической базы. Нашим наиболее важным приоритетом является координация усилий государств-членов по пополнению запасов и созданию европейской промышленной базы. Мы обсудим, как решить эти проблемы", - сообщил Мишель.

Что касается времени, по его словам, саммит начнется в понедельник, 30 мая, в 16:00 по местному времени.

Дополнение

Глава Евросовета "уверен" в решении вопроса нефтяного эмбарго против рф до саммита ЕС.