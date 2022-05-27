Украина делает шаги для остановки «Северного потока – 1»: аргументация ОГТСУ

КИЕВ. 27 мая. УНН. Оператор ГТС Украины и НАК «Нефтегаз Украины» обратились в компетентные органы Германии по приостановке работы «Северного потока -1». Об этом заявил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в эфире всеукраинского телемарафона, пишет УНН.

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«Мы направили вместе с Нафтогазом обращение в министерство экономики Германии и немецкого регулятора о приостановке «Северного потока – 1». Это тот газогон, который сейчас работает. Основная идея этого письма состоит в том, что 20 мая 2020 года этому газопроводу «Северный поток -1» были предоставлены исключения из немецкого законодательства, и эти исключения базировались на том, что этот газопровод будет способствовать укреплению безопасности поставок газа в Европу, принципам рыночной конкуренции, энергетической солидарности Европы», – отметил Макогон.

Детали

В то же время, по его словам, сейчас можно увидеть, что, к сожалению, россия фактически полностью нарушает такие принципы.

Так, в частности, россия фактически создала искусственный газовый дефицит в прошлом году. Страна-агрессорка в одностороннем порядке настаивает на уплате за газ в рублях, в одностороннем порядке приостановила поставки газа в Польшу и ряд европейских стран.

Также российская федерация фактически начала военную агрессию против Украины, захватила часть территорий, в том числе на которых расположены объекты газотранспортной системы.

«Мы считаем, что от этого не пострадают европейские потребители, потому что сейчас существует достаточно свободных мощностей для транзита газа из россии в Германию, в том числе украинская система, и мы готовы к введению полного эмбарго на российский газ, и мы готовы транспортировать газ к европейским потребителям вместо Северного Потока – 1», – говорит Макогон.

Ранее в интервью изданию BiznesАlert он рассказал также, что Германия может в одностороннем порядке ограничить транспортировку газа через «Северный поток-1» без согласований с Венгрией или другими странами.

При этом до введения полного эмбарго на газ объемы транзита в ЕС следует направить на украинский маршрут, чтобы повысить безопасность поставок газа в Европу и обеспечить более надежную защиту украинской газотранспортной инфраструктуры.

Напомним

Еще до начала полномасштабного вторжения рф в Украину Федеральный канцлер Олаф Шольц заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода "Северный поток-2" для поставки российского газа в ФРГ.

После этого германское Министерство энергетики приостановило процесс сертификации "Северного потока-2".