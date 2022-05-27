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Горючее, учет разрушенного имущества и ВНО: Зеленский провел совещание с членами Кабмина

Горючее, учет разрушенного имущества и ВНО: Зеленский провел совещание с членами Кабмина

КИЕВ. 27 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с членами Кабмина - обсудили поставки горючего, учет разрушенного имущества, организацию работы власти по временно оккупированным территориям, проведение ЗНО и вступительной кампании, передает УНН.

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"Совещание с членами Кабмина. Многие актуальные вопросы. Обсудили поставки горючего, учет разрушенного имущества, организацию работы власти по временно оккупированным территориям, проведение ВНО и вступительной кампании", - написал Зеленский в Telegram.

Добавим

Но самое главное, по словам Зеленского, это наши люди.

"Готовим программу возвращения в Украину временно перемещенных граждан, создаем для них рабочие места", – резюмировал президент.

Ранее

Кабинет министров Украины приостановил госрегулирование цен на топливо для того, чтобы дать возможность операторам рынка транспортировать на украинский рынок ресурс из Европы. Министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что сейчас цены на дизельное топливо составят не более 58 грн, на бензин – не более 52 грн.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Владимир Зеленский
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