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"Должны совместно разблокировать украинские порты": Зеленский заручился поддержкой Италии

"Должны совместно разблокировать украинские порты": Зеленский заручился поддержкой Италии

КИЕВ. 27 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 27 мая провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Лидеры обсудили важный вопрос налаживания логистики из-за блокирования рф украинских портов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение украинского главнокомандующего на странице в Twitter.

Цитата 

"Проинформирован о ситуации на передовой. Мы ожидаем дальнейшей оборонной поддержки от наших партнеров. Подняли вопросы поставки топлива. Обсуждали пути предупреждения продовольственного кризиса. Нам нужно вместе разблокировать украинские порты", - заявил Зеленский.

Напомним

В Одесской ОВА отреагировали на заявления рф об открытии "гуманитарных коридоров" для зерна из заблокированных украинских портов. Это имеет признаки "информационно-психологической операции" врага.

При обсуждении коридоров для вывоза продовольствия из Украины, речь не только о мировой продовольственной безопасности, но и о безопасности Одессы.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией, Италия, Владимир Зеленский
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