В Литве противники путина на секретной конференции обсудили его отстранение от должности: три сценария

КИЕВ. 27 мая. УНН. В Литве состоялась секретная конференция критиков диктатора владимира путина. Участники обсуждали устранение российского президента. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на немецкое издание Bild.

Детали

По словам противников главы Кремля, война, развязанная рф, предвещает начало конца правления путина. Они провели аналогию, отмечая, что он принес путинизм в россию, а Гитлер, в свою очередь, когда-то сделал по отношению к фашизму в Германии.

Три сценария в российской федерации

россия станет великой страной.

Страну ждут демократические выборы, россия будет развиваться путем, который избрала Украина.

2.Отстранение владимира путина

российские генералы уберут путина с должности. На смену режиму придет новый воинственный режим.

3. Переворот в россии

По всей территории страны люди поднимутся против путинского режима, в результате этого рф распадется на множество республик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Раздерибанить” россию не удастся: эксперт рассказал, почему США являются “главным стражем” целостности рф

Напомним

Министр обороны Великобритании Бен Воллес рассказал, что российские генералы и военные лидеры боятся "чисток", которые может устроить президент России Владимир Путин, из-за провала войны в Украине.