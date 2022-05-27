Япония выделяет 166 миллионов долларов экстренной помощи для поддержки Украины

КИЕВ. 27 мая. УНН. Правительство Японии приняло решение о выделении экстренной грантовой помощи на сумму около 166 млн дол. в ответ на растущую потребность в гуманитарной поддержке в Украине. Об этом говорится в сообщении посольства Японии в Украине, передает УНН.

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"27 мая правительство Японии приняло решение о выделении экстренной грантовой помощи на сумму около 166 млн долл. США в ответ на растущую потребность в гуманитарной поддержке в Украине", - говорится в сообщении.

Детали

В ответ на запрос Посольства Украины в Токио через Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) будет предоставлена ​​помощь для транспортировки противопожарного оборудования и устройств связи, лекарств, медицинских товаров и т.п., которые срочно требуются в Украине.

Как сообщалось ранее, 12 мая Вице-министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Такебе Арата в Польше передал представителю украинского правительства продовольственную помощь от Японии. Для поддержки Украины и соседних стран была выделена экстренная гуманитарная помощь на общую сумму около 200 млн дол. Кроме того, Япония объявила о выделении финансовой помощи (всего 600 млн долл.) для поддержки украинской экономики, а также грантовой помощи по "Программе экономического и социального развития" (300 млн иен) для укрепления системы здравоохранения путем предоставления медицинского оборудование.

Япония продолжит оказывать поддержку украинскому народу, который испытывает трудности, тесно сотрудничая с международным сообществом, в частности, странами Большой семерки, добавили в посольстве.

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