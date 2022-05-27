Новости: Политика
27 мая 2022, 23:37 • Юрий Свиридюк • 72285
Порошенка заметили на Львовской таможне: пытается уехать из Украины в Польшу
КИЕВ. 27 мая. УНН. Гостаможслужба Украины сообщила, что на в пункте пропуска "Рава-Русская", Львовской таможни, Петр Порошенко пытается выехать из Украины в Польшу. Об этом информирует УНН.
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По словам пограничников, экс-президент Украины Петр Порошенко находится в пункте пропуска "Рава-Русская", Львовской таможни, пытается выехать из Украины в Польшу на собственном транспортном средстве марки "Range Rover".
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"Таможни и пограничники укрылись от страха по своим подвальным помещениям, не желают принимать решения о его пропуске", - говорится в сообщении.
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Источник: УНН
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