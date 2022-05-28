В партии Порошенко заявили, что его не выпускают в загранкомандировку

КИЕВ. 28 мая. УНН. Сопредседатель парламентской фракции “Европейская солидарность” Ирина Геращенко в Facebook сообщила, что Петра Порошенко не выпускают за границу в командировки. Об этом информирует УНН.

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Ирина Геращенко сообщила, что завтра в Вильнюсе начнется ПА НАТО, которая соберет парламентариев всех стран Альянса и их союзников. В официальной делегации ВР есть пятый президент Украины Петр Порошенко.

По словам чиновницы, соответствующее распоряжение о командировке подписано председателем ВР Русланом Стефанчуом.

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“Вечером Порошенко не пропустили через границу. Без объяснения причин. Пограничники на пункте пересечения „Рава Русская“ несли какую-то ерунду о „поддельном или отмененном распоряжении“, хоть всех остальных депутатов, или то слуги, что инспектируют курорты Италии, или то ОПЗЖ, что вывозят драгоценности, выпускают из страны без проблем”, — говорится в сообщении.

Напомним

Гостаможслужба Украины сообщила, что на в пункте пропуска “Рава-Русская”, Львовской таможни, Петр Порошенко пытается выехать из Украины в Польши.