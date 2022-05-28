россия обошла большинство международных санкций – Зеленский
КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Украины заявил, что россия обошла большинство международных санкций из-за отсутствия единой глобальной позиции против ее вторжения в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на SkyNews.
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Владимир Зеленский утверждал, что некоторые страны, введшие санкции против россии, одновременно помогали москве обойти большинство из них.
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“Поэтому, к жаль, мы не видим, чтобы санкции оказывали большое давление на россию”, — сказал Зеленский в видеообращение студентам Стэнфордского университета.
Украинский лидер призвал мировых лидеров ввести санкции против москвы, заявив, что это “правильное оружие против россии”.
Его речь была частью специального видеообращения к студентам Стэнфордского университета в Калифорнии.
Напомним
Зеленский заявил, что оккупанты пытаются хотя бы до ста дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать уже за первые дни вторжения.