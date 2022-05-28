ВМС ВСУ: заявления рф о "безопасных" коридорах в Черном море после ее же обстрелов гражданских судов - манипуляция

КИЕВ. 28 мая. УНН. Объявление российскими оккупантами о якобы безопасных маршрутах в Черном море для гражданского судоходства - манипуляция, заявляют ВМС ВС Украины, сообщает УНН.

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"рф цинично объявляет о якобы безопасных маршрутах в Черном море для гражданского судоходства. Такое заявление является манипуляцией. Страна-агрессор не может быть гарантом безопасности, ведь с первых дней полномасштабного вторжения, в нарушение норм безопасности гражданского судоходства и международного гуманитарного права, рф осуществляла обстрелы иностранных гражданских судов", - отмечается в сообщении ВМС ВСУ.

Детали

"Продолжая и дальше пренебрегать нормами международного морского права корабельные группировки рф продолжают блокировать гражданское судоходство в акваториях Черного и Азовского морей, сделав их зоной ведения боевых действий", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет рф типа “Калибр” с суммарным залпом до 16 ракет.

Командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что не будут выполнять придуманные правила страны-агрессора, подлого убийцы и мародера.

"Украина является независимым, демократическим и правовым государством, которое соблюдает нормы международного права в том числе международного морского права", - подчеркнул Неижпапа.

В ВМС ВС отметили, что действительно безопасными маршрутами могут быть только те, которые согласованы международными договорами, где гарантами безопасности выступают цивилизованные страны.

"Мы не играем по коварным правилам врага, который каждый день пытается уничтожить нас и нашу экономику, блокируя судоходство и обстреливая гражданскую инфраструктуру. Какие бы "гуманитарные" ярлыки они на себя не цепляли, мир увидел настоящее лицо рф", - подчеркнул командующий ВМС ВС Украины.

На фото пораженные 25 февраля 2022 года кораблями рф гражданские суда Namura Queen под флагом Панамы и танкер Millennial Spirit под флагом Молдовы.

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Ранее

25 мая заместитель министра иностранных дел РФ андрий руденко заявил, что москва готова предоставить коридор для судов, перевозящих продовольствие, в обмен на отмену некоторых западных санкций.

Дополнение

Украинские порты на Черном море были заблокированы после вторжения России в феврале, более 20 миллионов тонн зерна застряли в силосах. На Россию и Украину приходится почти треть мировых поставок пшеницы, а отсутствие экспорта из Украины усугубляет глобальный продовольственный кризис.