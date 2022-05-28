Минобороны: Украина получает противокорабельные ракеты Harpoon для обороны от рф в Черном море
КИЕВ. 28 мая. УНН. Украина получает пусковые установки наземного базирования и соответствующее количество противокорабельных ракет Harpoon для обороны в Черном море. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
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"Украина получает пусковые установки наземного базирования и соответствующее количество противокорабельных ракет Harpoon. Новейшее оружие предоставляют Дания, Великобритания, Нидерланды, к этому процессу присоединятся и другие государства", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что эти ракеты будут защищать Украину от вражеского российского морского компонента в Черном море.
"За крейсером "москва" на дно Черного моря пойдут и другие корабли агрессора", - добавили в Минобороны.
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Ранее сообщалось, что Белый дом работает над тем, чтобы передать современные противокорабельные ракеты украинским истребителям, чтобы помочь преодолеть морскую блокаду россии.