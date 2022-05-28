В ОП ответили тем, кто предлагает Украине закончить войну, согласившись на территориальные уступки

КИЕВ. 28 мая. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк выступил со встречным "предложением" тем, кто предлагает Украине закончить войну, согласившись на территориальные уступки, передает УНН.

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"Тем, кто предлагает Украине закончить войну, согласившись на территориальные уступки и новую линию кровавого разграничения, предлагаю создать общий фонд, чтобы содержать 13 млн вынужденных переселенцев. Пожизненно. Ибо никто не захочет возвращаться в свои дома, пока рядом стоит российский варвар", – написал Подоляк в Twitter.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил возможные уступки территориальной целостности, которые могут привести к прекращению огня в войне с россией.

Так, на прошлой неделе россия через лояльных западных экспертов продвигала нарратив о том, что миру и Украине нужно идти на уступки с ней.

Михаил Подоляк сообщал, что в кулуарах Всемирного экономического форума ведут разговоры о возможности договориться с кремлем.