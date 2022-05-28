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На фоне потерь в Украине: путин подписал закон об отмене возрастных ограничений для контрактников рф

На фоне потерь в Украине: путин подписал закон об отмене возрастных ограничений для контрактников рф

КИЕВ. 28 мая. УНН. Российский президент владимир путин подписал закон об отмене возрастного предела для службы по контракту в армии рф. Документ размещен на российском официальном интернет-портале правовой информации, пишет УНН.

Детали

25 мая российский парламент вдвое быстрее одобрил этот закон, отменяющий верхний возрастной ценз для службы по контракту в армии, на фоне тяжелых потерь в Украине.

Как сообщалось, в российскую армию начнут набирать контрактников до 50 лет.

Дополнение

российские войска понесли значительные потери в боях в Украине. министерство обороны рф заявило 25 марта, что 1351 российский военнослужащий был убит и 3825 ранен с тех пор, как 24 февраля москва вторглась в Украину. С тех пор оно не обновляло свои данные о потерях.

Представители как Украины, так и западной разведки заявляют, что потери россии в Украине в то время были значительно выше и резко возросли с марта.

Генштаб ВСУ сообщает, что потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 30 тысяч человек.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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