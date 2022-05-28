рф развалится при нашей памяти и ее нужно будет сразу разоружить - Данилов

КИЕВ. 28 мая. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что после ухода от власти российского диктатора владимира путина и развала рф нужно лишить ее оружия, в том числе ядерного. Об этом он сообщил в интервью одному из телеканалов, передает УНН.

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«Его (путина – ред.) жизнь уберет. Это будет 100%, и я уже говорил, что это будет при нашей памяти. российская федерация развалится при нашей памяти. Она не может держаться, потому что это искусственное образование. Это произойдет. Мы бы очень хотели, чтобы это произошло условно говоря, вчера, но нужно еще немного подождать», - рассказал Данилов.

Детали

На вопрос, что делать миру с россией после ее поражения, Данилов ответил: "Из россии должно быть убрано оружие, в том числе ядерное оружие. Это очень опасно: покидать страну с ядерным оружием, которая может вести себя так, как она считает необходимым, пренебрегая всеми законами, пренебрегая ООН, всеми существующими правилами и нормами. Если там кто-то считает, что не появится другой путин, то поверьте, их там чертовски много желающих стать путиным. Это очень опасно для мира".

Он напомнил, что есть страны, которые никогда в жизни ни на кого не нападали, а есть государства, постоянно живущие в состоянии нападения на другие страны.

"россия одна из тех, кто находится в постоянном нападении на другие государства. Постоянно суют нос и покушаются на чужие территории", - сказал секретарь СНБО.

Дополнение

Газета The Times опубликовала материал о возможных проблемах со здоровьем путина. Издание ссылается на аудиозапись разговора неназванного российского олигарха. Во время этого разговора, который состоялся в марте, российский бизнесмен говорит о том, что у путина рак крови. По его оценке, он "с ума сошел", приказав атаковать Украину, и своими действиями разрушил российскую экономику.