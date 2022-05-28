Макрон и Шольц призвали путина вывести свои войска из Украины и освободить защитников "Азовстали"

КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц потребовали в российского диктатора владимира путина вывести войска с Украины и освободить около 2500 защитников "Азовстали", взятых в плен, передает УНН.

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“Президент Эммануэль Макрон и канцлер Олаф Шольц вновь заявили президенту Владимиру Путину, что любое решение войны должно быть согласовано между Москвой и Киевом при уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. Они возобновили свое требование о прекращении огня и призвали его как можно скорее пойти на прямой обмен с президентом Украины Владимиром Зеленским”, — говориться в сообщении Елисейского дворца.

Также в Елисейском дворце сообщают, что Макрон и Шольц потребовали освобождения около 2500 защитников “Азовстали”, взятых в плен российскими войсками.

“Президент Эммануэль Макрон и канцлер Олаф Шольц также настаивали вместе с президентом Владимиром Путиным на срочности снятия блокады Одессы, чтобы разрешить экспорт украинских зерновых по Черному морю и избежать мирового продовольственного кризиса. Они приняли к сведению обещание президента россии предоставить судам доступ в порт для экспорта зерновых без использования его в военных целях со стороны россии, если он будет предварительно очищен от мин”, — отмечается в сообщении.

В пресс-службе немецкого правительства сообщили, что канцлер и президент Франции призвали путина к немедленному перемирию и выводу русских войск. Они призвали путина пойти на серьезные прямые переговоры с Зеленским и найти дипломатическое решение конфликта.

Немецкое правительство также проинформировало о разговоре на тему глобальной продовольственной ситуации, которая особенно напряжена в результате агрессивной войны со стороны россии.

“Президент Путин заверил, что хочет разрешить экспорт зерна из Украины, особенно по морю. Президент Путин пообещал, что открытие минного пояса, заложенного для защиты украинских портов, чтобы разрешить экспорт зерна морским транспортом, не будет использоваться Россией для наступательных действий. Канцлер, президент Макрон и президент Путин согласились с центральной ролью Организации Объединенных Наций в достижении и реализации соглашения по этому вопросу”, — говориться в сообщении.

В обоих ведомствах отмечается, что разговор состоялся по инициативе Макрона и Шольца.

Дополнение

президент россии владимир путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Диктатор пригрозил дальнейшей дестабилизацией обстановки за продление поставок оружия Украине, а еще предложил “беспрепятственный экспорт” зерна за снятие санкций.