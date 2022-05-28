Террор стал сегодня фактически единственной формой действий россии и в отношении Украины, и в отношении Европы – Зеленский.

КИЕВ. 28 мая. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что террор стал сегодня фактически единственной формой действий россии и по Украине, и по Европе. Об этом информирует УНН.

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Зеленский прокомментировал обстрелы в Сумской и Николаевской областях.

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"Украинцы в Сумской области, как и в любой другой области нашего государства, уже все поняли о россии. И новым террором она ничего не сможет добавить. И тем более не сможет запугать.

В результате русского обстрела Николаева погиб один человек, семеро ранены, двое – в очень тяжелом состоянии. Снаряды ударили по жилому району в двадцати метрах от детского садика. Вот таких врагов избрала для себя российская федерация", – говорится в обращении.

Глава государства заявил, что террор стал сегодня фактически единственной формой действий россии и в отношении Украины, и в отношении Европы.

"Снова и снова буду напоминать миру, что нужно наконец признать официально россию государством-террористом, государством – спонсором терроризма. Это просто правдиво. Это честно и отражает ту ежедневную реальность, которую оккупанты создали в Украине и очень хотят понести дальше в Европу. И это должно быть юридически закреплено", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины заявил, что россия обошла большинство международных санкций из-за отсутствия единой глобальной позиции против ее вторжения в Украину.