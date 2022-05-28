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Зеленский анонсировал обращение к Европейского совета

Зеленский анонсировал обращение к Европейского совета

КИЕВ. 28 мая. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что анонсировал обращение к Европейского совета. Об этом информирует УНН.

Цитата

“Готовлюсь к заседанию Европейского совета, которое состоится 30-31 мая. Буду обращаться к участникам заседания. В том числе и об этом буду говорить. О терроре, который стал на сегодня фактически единственной формой действий российского государства в отношении Европы. Террор на земле Украины. Террор на энергетическом рынке всей Европы, не только нашего государства. Террор на продовольственном рынке, причем уже в глобальном масштабе”, — заявил Президент.

Подробности

Зеленский подчеркнул, что в обращении к Европейского совета уделит необходимое внимание и тому прогрессу в развитии нашего государства, который уже достигнут и который может быть достигнут ближайшим. иногда.

Напомним

Террор стал сегодня фактически единственной формой действий России и в отношении Украины, и в отношении Европы — Зеленский.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский
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