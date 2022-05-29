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ЕС может согласовать шестой пакет санкций против рф уже сегодня

ЕС может согласовать шестой пакет санкций против рф уже сегодня

КИЕВ. 29 мая. УНН. Европейский Союз может уже сегодня согласовать шестой пакет санкций против России – послы стран ЕС днем встречаются в Брюсселе. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, информирует УНН.

Цитата

"Послы ЕС встречаются сегодня днем, чтобы, возможно, согласовать шестой пакет санкций в отношении россии, в том числе компромиссное нефтяное эмбарго", – написал Джозвяк.

Напомним

По данным Bloomberg, Еврокомиссия предложила странам Европейского Союза новый проект нефтяного эмбарго против россии, согласно которому из-за позиции Венгрии от санкций хотят освободить нефтепровод “Дружба”.

Источник: УНН
Теги: ЕС
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