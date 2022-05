ЕС может согласовать шестой пакет санкций против рф уже сегодня

КИЕВ. 29 мая. УНН. Европейский Союз может уже сегодня согласовать шестой пакет санкций против России – послы стран ЕС днем встречаются в Брюсселе. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, информирует УНН.

Цитата

"Послы ЕС встречаются сегодня днем, чтобы, возможно, согласовать шестой пакет санкций в отношении россии, в том числе компромиссное нефтяное эмбарго", – написал Джозвяк.

Eu ambassadors meet later this afternoon to possibly agree on the 6th sanctions package on #Russia, including a compromise “oil embargo” which only includes shipped oil. #Ukraine