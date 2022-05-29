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Шмигаль: количество погибших гражданских в десятки раз превышает потери среди ВСУ

Шмигаль: количество погибших гражданских в десятки раз превышает потери среди ВСУ

КИЕВ. 29 мая. УНН. Количество погибших среди гражданских людей в десятки раз превышает потери среди военных. Об этом в интервью ВВС News Украина сообщил премьерьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

“В нашем случае количество гражданских жертв в десятки раз превышает жертв среди военных. Это доказывает то, что российская армия и россия воюет с гражданским населением Украины, а не с нашими Вооруженными силами”, – подчеркнул премьер.

Детали

Шмыгаль отметил, что оккупанты действуют совершенно сознательно в отношении гражданского населения, и намеренно совершают военные преступления.

“Это очень легко доказать, потому что, когда россияне называют это "военной операцией", то во время военной операции идет уничтожение. Как правило, если действовать по правилам и традициям войны, то уничтожают военную инфраструктуру, воюют военные с военными”, – объяснил премьер.

Дополнение

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило о подтверждении смертей 4031 мирного жителя, в том числе 261 ребенка, в Украине с начала российского вторжения 24 февраля.

Источник: УНН
Теги: война, Денис Шмыгаль
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