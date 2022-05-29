Германия предоставит Украине 1 миллиард евро грантовой помощи

КИЕВ. 29 мая. УНН. Германия предоставит Украине 1 млрд евро грантовой помощи, заявила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен после встречи с министром финансов Сергеем Марченко, передает УНН.

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"Обсудила с Министром финансов Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (1 миллиард евро) помощи Украине со стороны Германии. Рада тесному сотрудничеству между министерствами финансов наших стран", - написала в Twitter посол.

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Дополнение

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина за май получила от европейских партнеров всего два миллиарда долларов из пяти запрашиваемых. Этого мало для закрытия месячных расходов украинского бюджета.

Страны G7 — Германия, США, Великобритания, Япония, Франция, Италия и Канада запланировали выделить Украине 19,8 миллиарда долларов помощи.