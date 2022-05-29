Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,32 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
РСЗО. Почему Украина заговорила о них сейчас и сколько нужно, чтобы отбросить врага на Востоке
РСЗО. Почему Украина заговорила о них сейчас и сколько нужно, чтобы отбросить врага на Востоке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5625

Германия предоставит Украине 1 миллиард евро грантовой помощи

Германия предоставит Украине 1 миллиард евро грантовой помощи

КИЕВ. 29 мая. УНН. Германия предоставит Украине 1 млрд евро грантовой помощи, заявила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен после встречи с министром финансов Сергеем Марченко, передает УНН.

Цитата

"Обсудила с Министром финансов Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (1 миллиард евро) помощи Украине со стороны Германии. Рада тесному сотрудничеству между министерствами финансов наших стран", - написала в Twitter посол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помощь от G7 положительно повлияет на курс гривны и цены – экономист

Дополнение

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина за май получила от европейских партнеров всего два миллиарда долларов из пяти запрашиваемых. Этого мало для закрытия месячных расходов украинского бюджета.

Страны G7 — Германия, США, Великобритания, Япония, Франция, Италия и Канада запланировали выделить Украине 19,8 миллиарда долларов помощи.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, война, гранты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.