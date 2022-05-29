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Зеленский уволил начальника СБУ в Харьковской области

Зеленский уволил начальника СБУ в Харьковской области

КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Зеленский с рабочей поездкой посетил Харьков и передовые позиции военных в области и провел совещание с руководством области, города. Глава государства уволил начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина, передает УНН.

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"Все работают на победу и очень эффективно. К сожалению, этого не скажешь о местном руководстве по линии СБУ. Я приехал, разобрался, уволил главу СБУ области. За то, что не работал на защиту города с первых дней войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – выяснят правоохранители", - сказал Зеленский в видеообращении.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Харьков и Харьковская область
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