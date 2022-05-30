Треть Харьковской области до сих пор под оккупацией, - Зеленский
Владимир Зеленский – действующий Президент Украины
КИЕВ. 30 мая. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что под оккупацией российских войск находится треть Харьковской области. Об этом информирует УНН.
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Президент Зеленский с рабочей поездкой посетил Харьков и передовые позиции военных в области и провел совещание с руководством области, города. Глава государства заявил, что под оккупацией российских войск находится треть Харьковской области
Цитата
“Треть Харьковщины до сих пор под оккупацией. Обязательно освободим всю территорию. И на этот результат должен работать каждый на должностях как на местном уровне, так и на государственном”, — идется в обращении.
Напомним
Глава государства уволил начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина.