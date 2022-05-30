Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,32 0,0044 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
РСЗО. Почему Украина заговорила о них сейчас и сколько нужно, чтобы отбросить врага на Востоке
РСЗО. Почему Украина заговорила о них сейчас и сколько нужно, чтобы отбросить врага на Востоке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6195

Треть Харьковской области до сих пор под оккупацией, - Зеленский

Треть Харьковской области до сих пор под оккупацией, - Зеленский

Владимир Зеленский – действующий Президент Украины

Источник: ОПУ

КИЕВ. 30 мая. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что под оккупацией российских войск находится треть Харьковской области. Об этом информирует УНН.

Подробности

Президент Зеленский с рабочей поездкой посетил Харьков и передовые позиции военных в области и провел совещание с руководством области, города. Глава государства заявил, что под оккупацией российских войск находится треть Харьковской области

Цитата

“Треть Харьковщины до сих пор под оккупацией. Обязательно освободим всю территорию. И на этот результат должен работать каждый на должностях как на местном уровне, так и на государственном”, — идется в обращении.

Напомним

Глава государства уволил начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина.

Источник: УНН
Теги: обращение, Харьков и Харьковская область, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.