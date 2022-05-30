Польша хочет разместить у себя центр поддержки восстановления Украины
КИЕВ. 30 мая. УНН. Власти Польши стремится, чтобы фонд поддержки восстановления Украины имел центр в Варшаве, в том числе финансовый, заявил вице-премьер-министр – министр государственных активов страны Яцек Сасин в эфире Polskie Radio, пишет УНН.
Вице-премьер Польши заметил, что в Давосе обсуждалось финансирование восстановления страны после войны. В этом контексте важное значение имели обсуждения с представителями Организации Объединенных Наций.
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"ООН создает международный фонд поддержки восстановления Украины. Мы стремимся к тому, чтобы центр этого фонда был в Польше, в Варшаве. Мы хотим иметь не только логистический центр, но и финансовый центр", - заявил он.
Детали
Сасин указал, что разговоры о будущем и судьбе Украины после войны важны. Вице-премьер Польши отметил, что первые переговоры с Киевом уже ведутся.
"Нам потребуется огромная поддержка в восстановлении разрушенного", – сказал он.
Польский чиновник добавил, что Министерство государственных активов страны "уже сделало шаги" по участию польских компаний в этом процессе.
Дополнение
Глава Еврокомиссии официально объявила о плане восстановления Украины 18 мая.