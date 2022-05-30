Шестой пакет санкций против рф будет включать эмбарго на российскую нефть, но есть исключения

КИЕВ. 30 мая. УНН. Совет ЕС согласовал, что в шестой пакет санкций против рф будет входить эмбарго на российские нефтепродукты. Временным исключением является сырая нефть, которую поставляют по трубопроводу. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, передает УНН.

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"Совет ЕС согласовал, что шестой пакет санкций против рф будет охватывать сырую нефть, а также нефтепродукты, которые поставляют из россии в страны-члены, временным исключением является сырая нефть, поставляемая по трубопроводу", – написал Джозвяк.