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Шестой пакет санкций против рф будет включать эмбарго на российскую нефть, но есть исключения

Шестой пакет санкций против рф будет включать эмбарго на российскую нефть, но есть исключения

КИЕВ. 30 мая. УНН. Совет ЕС согласовал, что в шестой пакет санкций против рф будет входить эмбарго на российские нефтепродукты. Временным исключением является сырая нефть, которую поставляют по трубопроводу. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, передает УНН.

Цитата

"Совет ЕС согласовал, что шестой пакет санкций против рф будет охватывать сырую нефть, а также нефтепродукты, которые поставляют из россии в страны-члены, временным исключением является сырая нефть, поставляемая по трубопроводу", – написал Джозвяк.

Напомним

По данным Bloomberg, Еврокомиссия предложила странам Европейского Союза новый проект нефтяного эмбарго против россии, согласно которому из-за позиции Венгрии от санкций хотят освободить нефтепровод “Дружба”.

Источник: УНН
Теги: ЕС, санкции
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