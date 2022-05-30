Польша готова стать гарантом безопасности Украины - Дуда

КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова стать гарантом безопасности Украины. Об этом он сказал в интервью журналисту CNN Фариду Захарии, пишет УНН.

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"Украина спрашивала Польшу, как соседей Украины, Владимир Зеленский спрашивал меня, согласны ли мы быть одним из государств-гарантов безопасности Украины. (...) Мы считаем, что обязаны это сделать как соседи. Если Украина попросит нас быть гарантом безопасности и гарантом мира после окончания войны, если такое произойдет, если такие условия мира будут приняты, тогда да, Польша примет в этом участие", - сказал Дуда.

По словам президента Польши, "сегодня мы поддерживаем Украину всеми силами, которые мы имеем".

Также он указал, что принадлежит к числу тех лидеррв, с которыми Владимир Зеленский часто разговаривает, и более-менее понимает его позицию.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Украина видит среди гарантов безопасности государства-члены Совета Безопасности ООН и ряд других стран, среди которых и Польша.