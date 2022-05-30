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Боррель надеется на соглашение ЕС о запрете нефти из рф "сегодня днем"

Боррель надеется на соглашение ЕС о запрете нефти из рф "сегодня днем"

Жозеп Боррель

КИЕВ. 30 мая. УНН. Члены Европейского союза должны прийти к соглашению о следующем пакете санкций против россии, включая ограничения на импорт российской нефти, на переговорах, которые сейчас ведут официальные лица, заявил в понедельник глава внешнеполитического ведомства блока Жозеп Боррель, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Мы должны принять единогласное решение. Вчера днем ​​состоялись переговоры, и они будут сегодня утром и в течение дня", – сказал Жозеп Боррель телеканалу France Info.

"Я думаю, что сегодня днем ​​мы сможем предложить руководителям государств-членов соглашение", – добавил он.

На вопрос, могут ли планы по включению запрета на импорт российской нефти провалиться из-за сопротивления Венгрии и других восточноевропейских государств, Боррель ответил: "Нет, я так не думаю… в конце концов, соглашение будет заключено".

Дополнение

По данным СМИ, Совет ЕС в проекте итога саммита указывает, что шестой пакет санкций против рф будет распространяться на нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из россии в страны-члены, временным исключением является нефть, которую поставляют трубопроводом.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции
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