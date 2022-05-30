Порошенко не оставляет попыток уехать за границу: написал Зеленскому

КИЕВ. 30 мая. УНН. Пятый президент Украины, ныне народный депутат Петр Порошенко обратился с открытым письмом к Главе государства Владимиру Зеленскому и выразил надежду, что ему не будут препятствовать в выезде в Роттердам. Письмо обнародовал в соцсетях, пишет УНН.

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"Уважаемый господин Президент! Обращаюсь к Вам, направляясь из Киева на Конгресс и Саммит Европейской народной партии — самой влиятельной политической семьи в Европе, членами которой является руководство структур ЕС и многих государств-членов", - говорится в письме Порошенко.

По его словам, он имеет соответствующее официальное приглашение от президента Европейской народной партии. Есть, по его словам, и оформленная командировка, подписанная председателем Верховной Рады Украины.

"После того, как совершенно незаконно была сорвана моя поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, где я намеревался отстаивать предоставление Украине ПДЧ на саммите Альянса в этом году, надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам", - отметил Порошенко.

Дополнение

Порошенко с конца прошлой недели уже дважды не выпустили за границу.