Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,32 0,0044 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт о намерениях кремля относительно нового "штурма Киева": время прошло, им нечем идти
Эксперт о намерениях кремля относительно нового "штурма Киева": время прошло, им нечем идти
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
51570

Норвегия сменила официальное название Беларуси

Норвегия сменила официальное название Беларуси

КИЕВ. 30 мая. УНН. Норвегия сменила официальное название Беларуси. Отныне на норвежском языке оно будет писаться, как "Belarus" (Беларусь) вместо "Hviterussland" (дословно — "Белая россия"), пишет УНН со ссылкой на пресс-релиз Министерства иностранных дел Норвегии.

Цитата

"Мы считаем правильным изменить использование названий в знак солидарности с белорусским демократическим движением", — заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере.

Детали

Изменение названия было утверждено в Международный день солидарности с Беларусью 29 мая. Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хуйтфельдт лично позвонила по телефону Светлане Тихановской, лидеру белорусской оппозиции, и сообщила об изменениях.

"Она была счастлива и поблагодарила за решение", — сообщила министр.

В МИД Норвегии отмечают, что это решение приняли следом за Швецией и Данией, изменившими название Беларуси в 2019 и 2021 годах соответственно.

Ранее

Тихановская заявила, что диктатор лукашенко виновен в преступлениях в Украине, равно как и путин.

Источник: УНН
Теги: Норвегия, Беларусь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.