КИЕВ. 30 мая. УНН. Норвегия сменила официальное название Беларуси. Отныне на норвежском языке оно будет писаться, как "Belarus" (Беларусь) вместо "Hviterussland" (дословно — "Белая россия"), пишет УНН со ссылкой на пресс-релиз Министерства иностранных дел Норвегии.

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"Мы считаем правильным изменить использование названий в знак солидарности с белорусским демократическим движением", — заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере.

Детали

Изменение названия было утверждено в Международный день солидарности с Беларусью 29 мая. Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хуйтфельдт лично позвонила по телефону Светлане Тихановской, лидеру белорусской оппозиции, и сообщила об изменениях.

"Она была счастлива и поблагодарила за решение", — сообщила министр.

В МИД Норвегии отмечают, что это решение приняли следом за Швецией и Данией, изменившими название Беларуси в 2019 и 2021 годах соответственно.

Ранее

Тихановская заявила, что диктатор лукашенко виновен в преступлениях в Украине, равно как и путин.