Войны всегда непредсказуемы, но путин может закончить ее хоть завтра - Генсек НАТО

КИЕВ. 30 мая. УНН. Войны всегда очень непредсказуемы, но российский президент владимир путин может закончить ее хоть завтра. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанскому TVE, отвечая на вопрос о возможной продолжительности войны рф против Украины, пишет УНН.

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"Войны всегда очень непредсказуемы. На самом деле, то, что мы сейчас увидели, так это то, что президент россии владимир путин не выполнил свой стратегический план, который заключался в захвате Украины. Его войска были вынуждены уйти из (-под) Киева и севера Украины", - отметил Генсек НАТО.

"В то же время мы видим, что россия медленно давит на Донбасс. То, что мы видим сейчас, это то, что существует такой уровень агрессии и боевых действий, которого не было со времен Второй мировой войны", - добавил Столтенберг.

Генсек НАТО также указал, что эта война "уже имела последствия для нашей экономики, отчасти из-за санкций, но также потому, что война повысила цены на продукты питания и энергоносители". "Эти санкции связаны с войной, и это вдобавок к ранее существовавшим трудностям. Это подчеркивает, насколько плохи решения путина относительно вторжения в другие страны", - указал он.

"В то же время вы должны знать, что путин завтра может положить конец этой войне с такой суверенной страной, как Украина", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, в НАТО считают, что нужно продолжать поддерживать Украину.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее указал, что никто не может с уверенностью сказать, когда и чем закончится война, которую развязала рф против Украины.