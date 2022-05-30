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Слишком много исключений и отступлений: согласия по поводу шестого пакета санкций ЕС против рф до сих пор нет - СМИ

Слишком много исключений и отступлений: согласия по поводу шестого пакета санкций ЕС против рф до сих пор нет - СМИ

КИЕВ. 30 мая. УНН. До согласия в ЕС относительно шестого пакета санкций против рф еще далеко. Об этом заявил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк после встречи послов стран-членов блока, пишет УНН.

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"Встреча послов ЕС завершена. Лидерам могут быть внесены некоторые изменения в выводы Совета ЕС по санкциям, но до согласия по 6-му пакету еще далеко. Слишком много исключений и отступлений", - написал он в Twitter.

Дополнение

По данным СМИ, Совет ЕС в проекте итога саммита указывает, что шестой пакет санкций против рф будет распространяться на нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из россии в страны-члены, временным исключением является нефть, которую поставляют трубопроводом.

Глава дипломатии ЕС Боррель надеется на соглашение ЕС о запрете нефти из рф "сегодня днем".

Саммит ЕС, который продлится 30-31 мая, стартует сегодня во второй половине дня.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, нефть, санкции
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