Залужный обратился к американскому народу от имени военных ВСУ

КИЕВ. 30 мая. УНН. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный 30 мая, в День памяти в США, обратился к американскому народу от имени военнослужащих ВСУ, пишет УНН.

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«От имени военнослужащих Вооруженных Сил Украины хочу выразить благодарность и соболезнование из-за ваших погибших в День памяти 2022 года», - отметил Залужный в Telegram.

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Так, по словам Главнокомандующего ВСУ, с момента основания армии Соединенных Штатов 14 июня 1775 года американская армия боролась за свободу по всему миру, при этом более 1 миллиона американцев принесли наибольшую жертву в более чем 20 крупных войнах.

«В отличие от любого другого великого мирового государства в истории, Соединенные Штаты боролись против тоталитарных диктаторов, освобождали угнетенных, а затем оставляли государство людям. Западная Европа обязана своей свободой вашему лидерству и жертвам во Второй мировой войне за уничтожение нацистов. Восточная Европа обязана своей свободой вашему вкладу в разрушение Советского Союза. Ваши жертвы, как в бою, так и во время учений, в значительной степени способствовали распространению демократии по всему миру», - отмечает Залужный.

«Мы здесь, в Украине, благодарны вашим военным за помощь в борьбе за свободу, как оружием, так и боеприпасами, и обучением», - подчеркивает он.

Генерал подчеркнул, что американская традиция уважать погибших, которые принесли высшую жертву, чтобы другие могли жить свободными, уходит в 1868 год и является вдохновенным примером.

«Сегодня мы боремся за свое выживание, как и ваши солдаты в июне 1775 года, когда была основана ваша армия. Благодарю вас за постоянное лидерство в борьбе за свободу. Никогда не забудем», – добавил он.

Добавим

День памяти в США отмечается в последний понедельник мая. В этот день американцы чтят всех американских солдат, погибших во всех войнах и вооруженных конфликтах.