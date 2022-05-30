Датский исследователь обвинил Украину о начале войны с рф – ЦПД при СНБО

КИЕВ. 30 мая. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО, сообщил, что датский исследователь Йенс Йорген Нильсен распространяет нарратив о том, что во многих государствах мира у власти находятся "русофобские правительства", поэтому российский диктатор владимир путин и развязал войну в Украине, передает УНН.

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На днях в Копенгагене во время международной конференции Нильсен высказал мнение о событиях в Украине. Датский исследователь подчеркнул, что не поддерживает решение путина относительно полномасштабной войны в Украине, но заявил, что украинская армия на момент вторжения россии 24 февраля уже начала войну.

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"Повторяя российские нарративы, Й. Йорген Нильсен уверяет, что 110 000 украинских солдат были готовы войти на Донбасс и взять Крым. Исследователь умалчивает тот факт, что все временно оккупированные врагом территории - часть Украины, а руководство нашего государства неоднократно объясняло, что силовой метод возврата территорий не рассматривается и не может рассматриваться", – отметили в ЦПИ.

Также Нильсен распространяет нарратив о том, что во многих государствах мира у власти находятся "русофобские правительства", поэтому путин и развязал войну в Украине.

Напомним

Итальянский генерал Леонардо Трикарико призывает Евросоюз отказаться от "сумасшедшей идеи" выиграть войну в Украине и поспособствовать переговорам с рф.