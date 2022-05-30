Украина призвала страны НАТО признать россию государством-спонсором терроризма

КИЕВ. 30 мая. УНН. Украина призвала своих международных партнеров признать россию государством-спонсором терроризма. Об этом заявила вице-премьер Украины, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время выступления на заседании комитета по демократии и безопасности весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Стефанишина заявила, что россия систематически нарушает главные принципы гуманитарного права и прав человека: по ее словам, с начала российского вторжения в Украине погибли десятки тысяч мирных жителей, примерно 220 тысяч человек потеряли свои дома.

россия, осознавая, что не сможет победить в войне, целенаправленно пытается уничтожить Украину, приближая ее к гуманитарной катастрофе, сказала вице-премьер.

"Столкнувшись с материально-техническими проблемами, российские войска грабят местных жителей и гуманитарные конвои на оккупированных территориях. Не сумев подавить сопротивление местного населения, захватчики развернули репрессии – российские войска жестоко преследуют местных лидеров, журналистов и активистов, полагая, что ликвидация украинских местных элит сломит сопротивление и гарантирует лояльность к россии"”, - заявила Стефанишина.

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Она добавила, что Украина ожидает от саммита НАТО, который состоится в конце июня в Мадриде, решительных шагов по безопасности Украины и самого Альянса.

"Я прошу вас на минутку представить мир при поражении Украины. Мы, украинцы, хорошо знаем, как будет выглядеть победа России, потому что знаем, как выглядит сегодня российская оккупация. Сотни тысяч украинцев живут в страхе и терроре. С победой России не будет надежды на безопасную и свободную жизнь на европейском континенте, правила будет определять сила, а не международное право", - подчеркнула вице-премьер.

Стефанишина отметила, что санкции в отношении россии, поставки оружия и поддержка украинской экономики - ключ к победе Украины в войне, а перспектива членства Украины в ЕС - необходимый шаг для повышения устойчивости страны и ее дальнейшего восстановления.

Добавим

В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом.

После переговоров стало известно, что Зеленский просил собеседника включить россию в список государств-спонсоров терроризма.

Такая мера могла бы иметь целый ряд последствий, включая наложение экономических санкций на десятки других стран, продолжающих вести бизнес с россией, замораживание активов москвы в США, включая недвижимость, и запрет на экспорт различных товаров двойного назначения.

Включить россию в список может быть проще, чем страны, в настоящее время находящиеся в этом списке. Так, например, Куба была добавлена администрацией Трампа в январе 2021 года, незадолго до вступления Байдена в должность, за отказ выдать властям США бежавшего в страну американца после того, как был осужден за убийство полицейского штата Нью-Джерси в 1973 году, а также за поддержку Колумбийского партизанского движения.

С другой стороны, убийство россией мирных жителей в Украине и Сирии, ее предполагаемые убийства и покушения на диссидентов и шпионов в зарубежных странах, а также поддержка сепаратистов в Украине.