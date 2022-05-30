Британия решила приостановить закрытие угольных электростанций из-за опасений дефицита газа - СМИ

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Великобритании решили приостановить закрытие угольных электростанций из-за опасений дефицита газа, вызванного войной в Украине. Этой зимой, предупреждают министры, около шести миллионов хозяйств Соединенного Королевства могут столкнуться с отключением электроэнергии, сообщает УНН со ссылкой на The Times.

Детали

Правительство Британии стремится увеличить поставки электроэнергии, продлив срок службы угольных и атомных электростанций. Как сообщили The Times анонимные источники, "оправданный" худший сценарий, разработанный чиновниками, говорит о том, что может возникнуть массовый дефицит газа, если россия пойдет дальше, перекрывая поставки в ЕС.

Министр во время брифинга предположил, что электроэнергию можно будет нормировать для шести миллионов домов в начале следующего года, в основном в часы пик утром и вечером. Ограничения могут продолжаться более месяца, что приведет к тому, что цены на энергоносители снова возрастут, а ВВП на следующие годы останется ниже прогнозируемого, пишет Times.

Дефицит заставит Британию реализовать сценарии на случай чрезвычайных ситуаций с газом, что, как отмечают, приведет к закрытию газовых электростанций. Тяжелые промышленные потребители газа также будут вынуждены прекратить его использование.

Кроме того, сообщают источники, британские чиновники разработали еще более мрачную стратегию на случай полного отключения россии от поставок газа для ЕС. Она предполагает, что отключение электроэнергии может начаться в декабре и занять три месяца, с отключением электроэнергии как в будни, так и в выходные.

Цитата

"Как ответственное правительство, мы правильно планируем каждый экстремальный, хотя бы маловероятный, сценарий. Британия хорошо подготовлена ​​к любым перебоям в поставках. В отличие от стран ЕС, наши запасы газа в Северном море скачиваются по полной, норвежские буровые установки напрямую подключены к Великобритании, а у нас вторая по величине инфраструктура импорта СПГ в Европе, тогда как в Германии ее нет. Учитывая историческую зависимость ЕС от газа путина, зима может быть очень тяжелой для стран континента", — отметил источник.

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