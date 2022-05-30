Politico о задержке нефтяного эмбарго: для многих лидеров ЕС инфляция кажется страшнее путина

КИЕВ. 30 мая. УНН. Для многих лидеров ЕС растущая инфляция, особенно стоимость энергоносителей и продуктов питания, кажется более страшным врагом, чем российский диктатор владимир путин. Доказательством этого является 25 дней, в течение которых они не могут достичь соглашения об эмбарго на российскую нефть, пишет Politico.

Детали

В воскресенье дипломаты в Брюсселе продолжали работу над достижением компромисса накануне саммита Европейского совета. И снова им это не удалось.

Официальный представитель Европейской комиссии заявил, что соглашение ожидается в конце недели, но произошло иначе, что отражает глубокое двоякое отношение к нефтяному эмбарго во многих столицах, пишет издание.

Отмечается, что сам по себе месяц задержки с принятием эмбарго на российскую нефть – и болезненный процесс разработки исключений и компенсаций для стран, не соблюдающих эмбарго, – стали "яркой иллюстрацией того, как лидеры оценивают угрозы, с которыми они сейчас сталкиваются".

"Армии путина могут уничтожить Украину, а могут и не уничтожить, но рост гнева избирателей из-за резкого роста потребительских цен создает гораздо более непосредственную опасность отстранения европейских политиков от должностей", - говорится в статье Politico.

И хотя отмечается, что сохранение территориальной целостности Украины - это часто декларируемый приоритет, в последние дни он не был таким же императивом, как сохранение "равных условий" на едином рынке ЕС, который может быть нарушен компромиссным планом по запрету на доставку российской нефти танкерами при сохранении возможности транспортировки нефти по трубопроводам.

Как отмечает автор статьи, страны ЕС могли бы принять индивидуальные решения о прекращении покупки российской нефти, что устранило бы необходимость в "грязных дебатах".

"Но вместо того, чтобы действовать решительно, страны-члены продолжают спорить - в том числе относительно того, должны ли выводы предстоящего саммита Европейского совета содержать формулировку, призывающую к прекращению огня в Украине. Хотя каждая столица хочет мира, существуют острые разногласия по поводу того, стоит ли говорить, что любое прекращение огня будет приемлемо без полного вывода российских войск", - отмечается в статье.

Высокопоставленный дипломат ЕС выступил в защиту действий блока в ответ на войну, заявив, что европейские страны решают все сложные вопросы, и журналисты слишком сосредоточились на санкциях.

"ЕС (и его страны-члены) не теряют большей картины", - сказал дипломат.

"Мы постоянно работаем над разными особенностями, связанными с войной: финансовая поддержка (Украины), продовольственная безопасность, поддержка беженцев и т.д. Это также хорошо видно с повестки дня Совета (и послов). Следовательно, возможно, СМИ считают санкции более привлекательными для отследования", - сказал он.

Однако другие дипломаты не пытались завуалировать тот факт, что отсрочка нефтяного эмбарго была удобной для некоторых стран, а также помогла отложить более сложную дискуссию о запрете российского газа, пишет издание.

"С газом будет еще сложнее", – сказал высокопоставленный дипломат ЕС, добавив, что в сложностях нефтяного эмбарго еще придется разобраться.

"Если мы хотим сделать исключение для одной или двух стран-членов по особым причинам безопасности поставки, мы должны убедиться, что юридически... мы сделаем это так, чтобы не нанести большего ущерба внутреннему рынку, чем мы намеревались сделать. Поэтому это должно быть очень осторожно. И это технический, юридический вопрос, над которым мы все еще работаем", - добавил дипломат.

Напомним

27 мая президент Европейского совета Шарль Мишель официально созвал саммит ЕС на 30-31 мая.