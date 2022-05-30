Премьер Эстонии не ожидает соглашения ЕС о запрете российской нефти на саммите сегодня

КИЕВ. 30 мая. УНН. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не думает, что Евросоюз сможет достичь соглашения о нефтяном эмбарго против россии на саммите сегодня. Однако лидеры ЕС намерены политически поддержать запрет на российскую нефть, проложив путь к возможному соглашению о шестом пакете санкций против москвы за его вторжение в Украину в следующем месяце, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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"Я не думаю, что сегодня мы придем к соглашению", – заявила в понедельник премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Поэтому мы постараемся прийти к соглашению до саммита в июне", - добавила она.

Детали

Как указано, лидеры ЕС работают над тем, чтобы закрепить свою поддержку в совместном заявлении, которое может измениться до того, как будет опубликовано по итогам их двухдневного саммита в Брюсселе в понедельник-вторник, 30-31 мая.

По словам людей, знакомых с переговорами, предложение о санкциях останавливает импорт по морю до начала следующего года, а снабжение трубопроводом будет запрещено только после того, как будут удовлетворены интересы нескольких стран, не имеющих выхода к морю. Политическая поддержка лидеров не означает, что соглашение обязательно будет, и на пути к соглашению остается несколько существенных препятствий, отмечает издание.

Венгрия, как указано, пока отказывается поддержать компромисс, несмотря на предложения, направленные на обеспечение ее поставок российской нефти, заявили источники. Будапешт хочет получить дополнительные гарантии, что он может продолжать импортировать российскую нефть, если ее поставкам по трубопроводу будут препятствовать, пишет издание.

"Согласно последним предложениям ЕС, к началу следующего года будут запрещены морские поставки нефти из россии, а ограничения на импорт через гигантский трубопровод "Дружба", который является основным источником импорта сырой нефти в Венгрию, будет отложен", - указывает издание.

Венгрия ранее предполагала, что освобождение от санкций снабжения трубопроводом обеспечит ее поддержку.

"Если ЕС не сможет привлечь Венгрию к реализации плана санкций, это станет серьезным ударом по единству позиции блока против россии и вызовет затруднения у Европейской комиссии, которая несколько недель назад объявила о плане нефтяного эмбарго", - говорится в статье.

Пакет также включает запрет на страхование, связанный с отгрузкой нефти в третьи страны, но он вступит в силу только через шесть месяцев после принятия мер – по сравнению с ранее предложенным трехмесячным переходом, говорят источники. Это расширяет перечень уступок.

Болгария получит переходный период до июня или декабря 2024 года, а Хорватия может получить освобождение от санкций для импорта вакуумного газойля.

По словам людей, мера, запрещающая россиянам покупать недвижимость в ЕС, была также исключена из последней версии текста после давления со стороны Кипра.

Дополнение

Politico пишет, что для многих лидеров ЕС растущая инфляция, особенно стоимость энергоносителей и продуктов питания, кажется более страшным врагом, чем российский диктатор владимир путин. Доказательством тому являются 25 дней, в течение которых они не могут достичь соглашения об эмбарго на российскую нефть.